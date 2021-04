Πάιατ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως μακροπρόθεσμο στρατηγικό εταίρο

Δύο σκάφη της αμερικανικής Ακτοφυλακής, τύπου USCG Cutters, που έχουν καταπλεύσει στο λιμάνι του Πειραιά, επισκέφτηκε το πρωί ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, μαζί με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ και τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχο Θεόδωρο Κλιάρη.

Κατά τη διάρκεια περιήγησης στα δύο σκάφη, ο κ. Πλακιωτάκης και ο κ. Πάιατ πραγματοποίησαν ρίψη στεφάνου προς τιμήν της συμπλήρωσης των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.

«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, να βρίσκομαι σήμερα μαζί με μέλη δύο ιστορικών Σωμάτων. Της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που κατέχει ηγετική θέση στο παγκόσμιο θαλάσσιο πεδίο και του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη μεγάλη ιστορία και προσφορά. Είναι επίσης μεγάλη μας χαρά να σας καλωσορίσουμε στον Πειραιά, στην καρδιά της ελληνικής ναυτιλίας και ναυτοσύνης και να μοιραστούμε μαζί σας το όραμα, την εμπιστοσύνη και τις προσδοκίες μας στο ευρύτερο πλέγμα της θαλάσσιας και ναυτιλιακής μας πολιτικής», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας.

Όπως υπογράμμισε, Ελλάδα και ΗΠΑ απολαμβάνουν εξαιρετικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις, στη βάση των μακροχρόνιων ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των δύο εθνών, που ανατρέχουν στο 1830, αμέσως μετά την Ελληνική Επανάσταση.

«Η κοινή μας κληρονομιά, οι κοινές μας αξίες και η πίστη μας στην ελευθερία, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, τις οποίες εσείς ως ακτοφυλακή προστατεύετε και διαφυλάσσετε, αποτελούν το ισχυρότερο θεμέλιο για ακόμη καλύτερες προοπτικές στις πολιτικές και θεσμικές μας σχέσεις και συνεργασίες. Ο ναυτιλιακός τομέας, ως ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και της καθημερινής μας ζωής, δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση», επισήμανε ο κ. Πλακιωτάκης.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι μια μικρή χώρα, στο μέγεθος και με τον πληθυσμό περίπου της Μασαχουσέτης, αλλά όταν πρόκειται για την εμπορική ναυτιλία, κατέχει αναμφίβολα ηγετική θέση παγκοσμίως και διαθέτει μια μακραίωνη ναυτική παράδοση που χάνεται στα βάθη των αιώνων.

Συμπλήρωσε ότι η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ με το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό και τα επιχειρησιακά μέσα υψηλής τεχνολογίας, όπως τα σκάφη που είχαμε τη χαρά να επισκεφτούμε σήμερα, αποτελεί έναν κορυφαίο οργανισμό Ακτοφυλακής παγκοσμίως.

Όπως είπε, η Ελλάδα, βρισκόμενη στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Μεσόγειο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εμπειρία και η αποφασιστικότητα των στελεχών του Λιμενικού, οι επιχειρησιακές τους ικανότητες, ο επιτελικός σχεδιασμός, το αίσθημα της ευθύνης που τους διακατέχει, καθώς και ο σεβασμός τους στο Διεθνές Δίκαιο και την ανθρώπινη ζωή, διασφαλίζουν την προστασία των εθνικών και ευρωπαϊκών θαλάσσιων συνόρων μας και την αποτελεσματική άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας στις θάλασσές μας.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του αρχηγού της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, ναυάρχου Καρλ Σούλτς (Karl Schultz), στο αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος τον περασμένο Σεπτέμβριο, είπε ότι σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη συνεργασία των δύο Ακτοφυλακών.

«Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, ήταν η προχθεσινή πετυχημένη επιχείρηση εντοπισμού και κατάσχεσης 46,7 κιλών κοκαΐνης σε πλοίο στην Κόρινθο. Το Λιμενικό Σώμα και η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ, η γνωστή DEA, πέτυχαν μια ακόμα νίκη απέναντι στους εμπόρους του θανάτου» δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας.

It was a pleasure to join @G_Plakiotakis and Vice Admiral Kliaris aboard @USCG cutters #RobertGoldman & #CharlesMoulthrope in Piraeus. US-Greece defense cooperation has reached new heights as our nations work together for stability & peace in the Aegean and Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/Lo72ENJjOQ