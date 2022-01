Πάιατ για LNG στην Αλεξανδρούπολη: Ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για την ενεργειακή ασφάλεια

Την Τελική Επενδυτική Απόφαση (FID) για την κατασκευή του πλωτού Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) Αλεξανδρούπολης, που έλαβε σήμερα η εταιρεία που αναπτύσσει το έργο, χαιρέτισε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ με ανάρτησή του στο Twitter.

Εξέφρασε τα συγχαρητήρια του και χαρακτήρισε την Απόφαση «ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για την ενεργειακή ασφάλεια και το κλίμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

A big step forward for energy security and climate SE Europe. Congratulations all around. https://t.co/Pdfd1Raayo