Πάιατ για Δένδια στην Ουκρανία: Σημαντικό το μήνυμα στήριξής του στον ΟΑΣΕ

Την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στα γραφεία της Ειδικής Αποστολής Επιτήρησης του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία, χαιρέτισε με ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ. Ειδικότερα, ο πρέσβης Πάιατ έκανε λόγο για «ένα σημαντικό και πολύ ευπρόσδεκτο μήνυμα υποστήριξης για το σημαντικό έργο της Ειδικής Αποστολής Επιτήρησης του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία», παραθέτοντας την αντίστοιχη ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών με την οποία ενημερώνει για την επίσκεψή του.

An important and very welcome signal of support for the important work of @OSCE_SMM in Ukraine. https://t.co/WcHELR5chv