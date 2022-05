Παγκόσμιο σοκ με τους 21 νεκρούς σε σχολείο - Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη, «δεχόταν bullying»

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει το αποτρόπαιο περιστατικό με τον 18χρονο δράστη να εισβάλλει σε δημοτικό σχολείο της κοινότητας Ουβάλντε, στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών και να σκοτώνει δεκαεννέα μαθητές και δύο εκπαιδευτικούς.

Για τους μαθητές –ηλικίας το πολύ δέκα ετών– και τους εκπαιδευτικούς σε αυτό το σχολείο με περίπου 500 παιδιά, στην πλειονότητά τους με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, τα μαθήματα ολοκληρώνονταν αύριο Πέμπτη.

Φορώντας αλεξίσφαιρο, εφοδιασμένος τουλάχιστον με ένα τουφέκι εφόδου, ο νεαρός αρχικά διέφυγε με ημιφορτηγό, που ενεπλάκη σε «θεαματικό τροχαίο», προτού το εγκαταλείψει και πάει στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ, προσπαθώντας κατά τα φαινόμενα να ξεφύγει από αστυνομικούς.

Ο νεαρός δράστης σκοτώθηκε στην ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς που ακολούθησε. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ.

Σύμφωνα με την Washington Post, ο 18χρονος δεχόταν συχνά σκληρά πειράγματα από συμμαθητές του επειδή τραύλιζε, αλλά και για τα ρούχα του.

Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη, είχε κάνει αναρτήσεις με όπλα

Σύμφωνα με τον Πιτ Αρεντόντο, αξιωματικό της αστυνομίας που ανέλαβε να διενεργήσει την έρευνα, ο έφηβος έδρασε μόνος. Ο υπαξιωματικός Εστράντα είπε πως δεν ξέρει αν ήταν γνωστός στις αρχές. Οι αρχές προσπαθούν ακόμη να συλλέξουν στοιχεία «για το προφίλ του», «τα κίνητρά του», «τους τύπους των όπλων που χρησιμοποίησε και αν τα κατείχε νόμιμα», σύμφωνα με τον κυβερνήτη Άμποτ.

Στο Instagram, τρεις ημέρες πριν το μακελειό, εμφανίστηκε μια φωτογραφία συνδεδεμένη με τον 18χρονο που δείχνει δύο τουφέκια τύπου AR15. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε ως ιστορία με το όνομα χρήστη «salv8dor_». Πολλοί συμμαθητές επιβεβαίωσαν ότι ο λογαριασμός ανήκε στον ύποπτο ένοπλο Σαλβαδόρ Ράμος.

Σε κάθε περίπτωση, η σφαγή που διέπραξε βύθισε ξανά τις ΗΠΑ στον διαρκώς επανερχόμενο εφιάλτη των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων μέσα σε σχολικά ιδρύματα.

Τραγικές οι ιστορίες των θυμάτων

Η Έβα Μιρέλες πήγε χθες στη δουλειά που αγαπούσε: ήταν δασκάλα στην τέταρτη τάξη του πρωτοβάθμιου σχολείου Ρομπ, στη μικρή πόλη Ουβάλντε, στην πολιτεία Τέξας.

Δεν γύρισε ποτέ σπίτι.

Είναι ανάμεσα στα θύματα της σφαγής που διέπραξε βαριά οπλισμένος 18χρονος μαθητής λυκείου, όπως και 19 μικροί μαθητές και άλλο ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού. Έγινε ακόμη μια στατιστική της επιδημίας των mass shootings στα σχολεία των ΗΠΑ.

Ειδικευμένη στην εκπαίδευση δίγλωσσων παιδιών και παιδιών με ειδικές ανάγκες, η Εύα Μιρέλες δίδασκε παιδιά 9 ως 10 ετών, εξήγησε η εξαδέλφη της Κριστίνα Αρισμέντι Μιρέλες μέσω Facebook. «Η καρδιά μου έχει γίνει χίλια κομμάτια», ανέφερε.

Διάγγελμα Μπάιντεν

Παρεμβαίνοντας με διάγγελμά του αμέσως μετά την επιστροφή του από την περιοδεία του στην Ασία, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αξίωσε χθες να αναληφθεί «δράση» για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων, καλώντας τα μέλη του Κογκρέσου να αψηφήσουν το λόμπι της οπλοκατοχής.

«Πόσες ακόμα δεκάδες μικρά παιδιά, που είδαν τι συνέβη, θα υποχρεωθούν να δουν τους φίλους τους να πεθαίνουν λες και βρίσκονται σε πεδίο μάχης», ενώ είναι στο σχολείο, «για τ’ όνομα του Θεού;» ρώτησε ο αρχηγός του κράτους.

«Πότε, για τ’ όνομα του Θεού, θα ορθώσουμε το ανάστημά μας στο λόμπι των όπλων;» διερωτήθηκε. «Είμαι αποκαρδιωμένος και κουρασμένος», πρόσθεσε.

Τόνισε πως θεωρεί «απλά λάθος» οποιοσδήποτε 18χρονος να είναι σε θέση να αγοράζει τουφέκια εφόδου. «Αυτού του είδους τα mass shootings σπανίως συμβαίνουν αλλού στον κόσμο — γιατί; Έχουν κι αλλού προβλήματα ψυχικής υγείας, έχουν κι άλλες χώρες στον κόσμο διαλυμένες οικογένειες, ανθρώπους χαμένους. Αλλά αυτού του είδους τα mass shootings δεν γίνονται πουθενά με τη συχνότητα που γίνονται στην Αμερική», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας τον όρο των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής της τάξης για τις επιθέσεις με χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα.

«Γιατί είμαστε διατεθειμένοι να βιώνουμε αυτό το μακελειό;», επέμεινε, θυμίζοντας την ατελείωτη λιτανεία τέτοιων περιστατικών, τις περίπου 900 περιπτώσεις χρήσης πυροβόλων όπλων μέσα σε σχολεία αφότου διαπράχθηκε η σφαγή του Σάντι Χουκ.

Είπε ακόμα πως ούτε ο ίδιος ούτε οι άλλοι Αμερικανοί θα ξεχάσουν όσους παρεμποδίζουν ή καθυστερούν την προώθηση νομοθεσίας για την οπλοκατοχή βασισμένης στην «κοινή λογική». Δεν θα αποτραπούν όλα τα εγκλήματα με τη χρήση όπλων αν περάσουν πιο αυστηροί νόμοι, όμως η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, πρόσθεσε.

«Είναι καιρός να δράσουμε», διατράνωσε ο κ. Μπάιντεν. «Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα», να «μεταμορφώσουμε αυτή την οδύνη σε δράση».

Η κοινότητα Ουβάλντε βρίσκεται περίπου 90 χιλιόμετρα δυτικά του Σαν Αντόνιο.

