Παγκόσμια κατακραυγή για την κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση

Παγκόσμιες διαστάσεις έχουν λάβει οι αντιδράσεις κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που καταργεί το δικαίωμα των αμβλώσεων. Προσωπικότητες από ολόκληρο τον κόσμο, διεθνείς οργανισμοί αλλά και ηγέτες κρατών εκφράζουν την αντίθεσή τους σε αυτήν την «μεγάλη οπισθοδρόμηση» και την απογοήτευσή τους για το πλήγμα που δέχεται ένα θεμελιώδες δικαίωμα για τις γυναίκες.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε πολύ απογοητευμένος από την απόφαση. «Είμαι πολύ απογοητευμένος, γιατί τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να προστατεύονται. Και θα περίμενα από την Αμερική να προστατεύσει αυτά τα δικαιώματα», δήλωσε στο Reuters ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στο περιθώριο συνόδου κορυφής της Κοινοπολιτείας στη Ρουάντα.

«Μεγάλη οπισθοδρόμηση» χαρακτήρισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον την απόφαση του αμερικανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακύρωσε σήμερα μια απόφαση-ορόσημο που εδώ και περίπου μισό αιώνα διασφάλιζε το δικαίωμα των Αμερικανίδων στην άμβλωση.

«Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Οφείλω να σας πω, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη οπισθοδρόμηση», είπε σε συνέντευξη Τύπου στο Κιγκάλι, όπου ο Βρετανός πρωθυπουργός συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής της Κοινοπολιτείας.

«Πάντα πίστευα στο δικαίωμα μιας γυναίκας στην επιλογή και εμμένω σε αυτή την άποψη και γι' αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τους νόμους που το επιτρέπει», τόνισε ο Τζόνσον.

Αντιδρώντας στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι η άμβλωση είναι θεμελιώδες δικαίωμα για τις γυναίκες. "Η άμβλωση είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα για όλες τις γυναίκες. Πρέπει να το προστατεύσουμε. Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου σε όλες εκείνες τις γυναίκες των οποίων οι ελευθερίες τέθηκαν σήμερα σε κίνδυνο από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ", έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτηση στο twitter.

Η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ανατρέψει την απόφαση-ορόσημο του 1973 για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση αποτελεί μια μεγάλη οπισθοδρόμηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

"Σάστισμα: η ανατροπή από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σχετικά με το δικαίωμα στην άμβλωση σηματοδοτεί μια σημαντική οπισθοδρόμηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Γαλλία θα συνεχίσει να είναι έτοιμη να τα υπερασπιστεί", έγραψε η Κολονά με ανάρτηση στο Twitter.

Ο Τζάστιν Τριντό χαρακτήρισε «φρικιαστική» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ανέτρεψε την απόφαση-ορόσημο του 1973 για το δικαιώμα στην άμβλωση, με τον Καναδό πρωθυπουργό να εκφράζει την συμπόνοια του στις γυναίκες που «χάνουν το νόμιμο δικαίωμά τους στην άμβλωση».

«Οι ειδήσεις που έρχονται από τις ΗΠΑ είναι φρικιαστικές. Η καρδιά μου είναι μαζί με τα εκατομμύρια των Αμερικανίδων που τώρα πρόκειται να χάσουν το νόμιμο δικαίωμά τους για άμβλωση», έγραψε ο Τριντό στο Twitter.

«Καμία κυβέρνηση, κανένας πολιτικός ή άνδρας δεν πρέπει να λέει σε μια γυναίκα τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει με το σώμα της», είπε.

The news coming out of the United States is horrific. My heart goes out to the millions of American women who are now set to lose their legal right to an abortion. I can?t imagine the fear and anger you are feeling right now.