Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ να πολεμήσουμε τον ιό

Η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάνει λόγο για τα Χριστούγεννα, την πανδημία και τον εμβολιασμό στην Ευρώπη, σε αναρτήσεις της στο twitter. Όπως αναφέρει, βρισκόμαστε σε κατάσταση πανδημίας και αυτά τα Χριστούγεννα, τονίζοντας πάντως ότι είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ να πολεμήσουμε τον ιό.



Η κ. φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζει ότι πάνω από το 66% των Ευρωπαίων έχει κάνει τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού ενώ 62 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη κάνει την ενισχυτική δόση, που είναι η καλύτερη διαθέσιμη προστασία από τη μετάλλαξη Όμικρον.

We are facing another Christmas in pandemic mode.



But we are more prepared to fight the virus than ever.



Over 66% of Europeans have received two shots.



And 62 million people already had their boosters, which is the best currently available protection against #Omicron. pic.twitter.com/2mNcysmQpZ