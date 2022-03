Ουκρανός ΥΠΕΞ: Οι Ρώσοι απήγαγαν και δεύτερο δήμαρχο

Για απαγωγή δεύτερου δημάρχου από ρωσικές δυνάμεις κάνει λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα. Πρόκειται για τον Γιεβχεν Ματχιέγιεφ, ο οποίος ήταν δήμαρχος στην Ντνιπρορούντν. Ο κ. Κουλέμπα ζήτησε από όλα τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να συμβάλλουν στον τερματισμό της ρωσικής τρομοκρατίας.

πως αναφέρουν οι Ουκρανοί, ο δεύτερος δήμαρχος που απήχθη από τα ρωσικά στρατεύματα μέσα σε τρεις ημέρες, μετά τον δήμαρχο της Μελιτόπολης ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε θύμα απαγωγής την Παρασκευή.

Today, Russian war criminals abducted another democratically elected Ukrainian mayor, head of Dniprorudne Yevhen Matveyev. Getting zero local support, invaders turn to terror. I call on all states & international organizations to stop Russian terror against Ukraine and democracy. pic.twitter.com/jEPTBTLikY