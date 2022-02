Ουκρανός ΥΠΕΞ: Ο Μπλίνκεν μίλησε για σχέδια αποστολής αμυντικού οπλισμού

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε την Πέμπτη ότι μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος του είπε για «σχέδια παράδοσης νέων αμυντικών όπλων» που θα βοηθήσουν την Ουκρανία να αμυνθεί.

Ο Κουλέμπα έκανε τις παρατηρήσεις στο Twitter, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες. Πρόσθεσε, «Χρειαζόμαστε τον κόσμο να μας βοηθήσει».

Call with @SecBlinken on ways to stop Russia’s brutal war of aggression against Ukraine. Secretary informed me on the new U.S. sanctions on Russia, as well as plans to deliver new defensive weapons to help Ukraine defend itself. Ukraine holds ground. We need the world to help us.