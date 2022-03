Ουκρανός ΥΠΕΞ: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, αλλά όχι να δεχτούμε τελεσίγραφα

Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, αλλά όχι και να δεχτούμε ρωσικά τελεσίγραφα, διεμήνυσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα τονίζοντας ότι δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα διεξαχθούν περισσότερες συνομιλίες με τη Ρωσία και ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας είναι οι ίδιες με εκείνες που διατύπωνε ο Πούτιν πριν από τον πόλεμο.

Όπως είπε ο Ουκρανός υπουργός, η Λευκορωσία θα αντιμετωπίσει τις ίδιες κυρώσεις με τη Ρωσία αν οι δυνάμεις της εισέλθουν στην Ουκρανία, ενώ είπε ότι σήμερα συζήτησε για νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τη Βρετανίδα ομόλογό του Λιζ Τρας.

Συζητήσαμε για τις «συντονισμένες νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, για τη βάρβαρη επιθετικότητά της εναντίον της Ουκρανίας καθώς και για τα βήματα για να κλείσουν τυχόν "παραθυράκια" και να μην μείνει καμία δυνατότητα στη Ρωσία να παρακάμψει τις σημερινές και τις μελλοντικές κυρώσεις», έγραψε ο ίδιος στο Twitter.

