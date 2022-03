Ουκρανός ΥΠΑΜ: Επιφυλακτική αισιοδοξία μετά τη συνάντηση με Μπάιντεν

Για «επιφυλακτική αιδιοδοξία» έκανε λόγο ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ολέξιι Ρέζνικοβ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν επί τάπητος οι ανάγκες του ουκρανικού στρατού.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο Πρόεδρος Μπάιντεν τόνισε στον Κουλέμπα και τον ίδιο πως «η Ουκρανία έχει εμπνεύσει ολόκληρο τον κόσμο».

Ο Ουκρανός υπουργός πρόσθεσε; « Ενθαρρυντικό. Ζούμε σε μια εποχή Ουκρανοκεντρισμού, αλλά σε αμοιβαία πάλη με έναν κοινό εχθρό».

I assess my & @DmytroKuleba meeting with @POTUS,@SecDef,@SecBlinken with cautious optimism.Discussed urgent needs of #UAarmy.The President Biden said:”Ukraine has inspired the whole world”.Encouraging.We live in an era of Ukrainocentrism,but in mutual struggle with a common enemy