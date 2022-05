Ουκρανός αξιωματούχος: Τα σύνορα του ΝΑΤΟ θα φτάσουν στα προάστια της Αγίας Πετρούπολης

«Τα σύνορα του ΝΑΤΟ θα επεκταθούν στα προάστια της Αγίας Πετρούπολης», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαήλο Ποντιλιάκ, σχολιάζοντας την αντίδραση του Πούτιν στην πρόθεση της Φινλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στη στρατιωτική συμμαχία. Μάλιστα υπογράμμισε ότι η εν λόγω του πρόβλεψη είναι η «μετάφραση» των όσων συζήτησαν οι κύριοι Νιινίστο και Πούτιν στην καθομιλουμένη.

«Ο κόσμος έχει κουραστεί εντελώς από τη Ρωσία και δεν ενδιαφέρεται πια για τις απειλές της Μόσχας», δήλωσε ο κ. Ποντιλιάκ.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, καλωσορίζει τον Πούτιν, «στη νέα πραγματικότητα».

World is completely tired of 🇷🇺 and doesn’t care about Moscow's threats anymore. NATO's borders will extend to the suburbs of St.Petersburg – translating @niinisto's conversation with the Russian president from diplomatic into usual language. Welcome to the new reality, Mr.Putin.