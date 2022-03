Ουκρανός αξιωματούχος: Στην Τουρκία ο νέος γύρος ρωσοουκρανικών συνομιλιών στις 28-30 Μαρτίου

Στην Τουρκία θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος των ρωσοουκρανικών συνομιλιών στις 28-30 Μαρτίου, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το πρακτορείο επικαλείται ανάρτηση στο Twitter του Νταβίντ Αρακχάμια, που συμμετέχει στην ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα.

🇺🇦🇹🇷 | David Arakhamia, member of the #Ukraine negotiating team:



“The next round of talks between Ukraine and #Russia will be held in #Turkey between 28-30 March.”