Ουκρανός αξιωματούχος: H Ουκρανία συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο για ένταξη στην ΕΕ

«Η Ουκρανία συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο για να λάβει το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του επιτελείου του Β. Ζελένσκι, Ιγκόρ Ζόβκα, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Kyiv Independent.

«Τώρα, η ΕΕ αναμένεται να αποφασίσει να δώσει καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία», σημειώνεται σε ανάρτηση του ουκρανικού μέσου ενημέρωσης στο Twitter.

⚡️ Ukraine has filled in the questionnaire to receive EU candidate status, according to Ihor Zhovkva, a deputy chief of staff for President Volodymyr Zelensky



Now the European Union is expected to decide on giving candidate status to Ukraine.