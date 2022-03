Ουκρανός αξιωματούχος: Έξι Ρώσοι στρατηγοί έχουν σκοτωθεί στις μάχες

Έξι Ρώσοι στρατηγοί έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία μέχρι σήμερα, όπως υποστηρίζει ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου και διαπραγματευτής στις ρωσοουκρανικές συνομιλίες, Μιχάιλο Ποντόλιακ, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας ανάμεσα στους ανώτατους αξιωματικούς των ρωσικών δυνάμεων είναι εντυπωσιακή. Ήδη έξι στρατηγοί έχουν σκοτωθεί. Οι υποστράτηγοι Τουσάγεφ, Γερασίμοφ, Κολέσνικοφ, Σουχοβέτσκι, Μιτγιάεφ και ο αντιστράτηγος Μορνβίτσεφ. Δεκάδες συνταγματάρχες και άλλοι αξιωματικοί. Ο ρωσικός στρατός είναι πλήρως απροετοίμαστος και πολεμάει εκμεταλλευόμενος τους αριθμούς του και τους πυραύλους cruise», έγραψε ο Ποντόλιακ.

High mortality of RF senior officers is striking. Already 6 generals killed: Maj Gens Tushayev, Gerasimov, Kolesnikov, Sukhovetsky, Mityaev & Lt Gen Mordvichev. Dozens of colonels & other officers. I.e. RF army is fully unprepared & fights only with numbers & cruise missiles.