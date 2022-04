Ουκρανικό ΥΠΕΞ: 20.300 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί

Σε 20.300 ανέρχονται οι Ρώσοι στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί από την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πάνω από 770 ρωσικά άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα έχουν καταστραφεί, όπως υποστηρίζει η ουκρανική πλευρά.

Η ρωσική πλευρά είχε ισχυριστεί τον Μάρτιο ότι είχαν χάσει τη ζωή τους στις μάχες στην Ουκρανία 1.351 Ρώσοι στρατιώτες, ενώ το ΝΑΤΟ είχε υπολογίσει στις 24 Μαρτίου ότι οι ρωσικές απώλειες ανέρχονταν σε 15.000.

