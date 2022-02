Ουκρανική κρίση: Μετά τη διπλωματία, επιστροφή στα στρατιωτικά γυμνάσια

Την έντονη διπλωματική κινητικότητα από πλευράς ΗΠΑ και ευρωπαϊκών κρατών στην ουκρανική κρίση, με τελευταία την περιοδεία Μακρόν σε Μόσχα και Κίεβο, με την ελπίδα να υπάρξει αποκλιμάκωση, διαδέχεται η έναρξη των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με βαρύ οπλισμό, ρωσικών και λευκορωσικών δυνάμεων, στα σύνορα Λευκορωσίας - Ουκρανίας, από αύριο, Πέμπτη. Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ αναπτύσσουν Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία, η Ολλανδία αυξάνει τον αριθμό των στρατιωτών της στη Λιθουανία και η Ισπανία στέλνει στρατιώτες και μαχητικά στη Βουλγαρία.

Σήμερα το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει το σύστημα αντιπυραυλικής προστασίας S-400 να αναπτύσσεται στο πεδίο των στρατιωτικών ασκήσεων στη Λευκορωσία, ως μέρος της τελικής προετοιμασίας για την έναρξη των πολεμικών γυμνασίων μεγάλης κλίμακας, ενώ χθες δημοσίευσε βίντεο με δύο βομβαρδιστικά Tu-22M3 μεγάλου βεληνεκούς των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων που περιπολούν στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, αναφέρει το Reuters.

Τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινούν αύριο, Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου με την ονομασία «Allied Resolve 2022» οι οποίες, όπως διατείνεται το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας στοχεύουν «στην εκπαίδευση για την απόκρουση επίθεσης στα νότια σύνορα της συμμαχίας τους», ενώ έξι ρωσικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στη Μαύρη θάλασσα, όπου και θα πραγματοποιούν ναυτικές ασκήσεις.

#Video Detachment of large landing ships of the Russian Navy passes the Bosphorus and Dardanelles Straits https://t.co/9VW4Z1HTqE#DefenceMinistry #Navy #LargeLandingShip #CombatTraining pic.twitter.com/67Z5ZYq9Q7