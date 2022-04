Ουκρανική καταγγελία: Ρώσος στρατιώτης φέρεται να βίασε και να σκότωσε βρέφος

Ρώσος στρατιώτης φέρεται να βίασε και εν συνεχεία να σκότωσε ένα μωρό ενός έτους στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανάρτηση του NEXTA. Όπως αναφέρεται, ο 24χρονος στρατιώτης βιντεοσκόπησε την εν λόγω πράξη αποσκοπώντας στην πώληση του βίντεο στο darkweb. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του NEXTA, στο twitter πρόκειται για τον Ρώσο στρατιώτη Αλεξέι Μπιτσκόφ (Alexey Bychkov).

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι η είδηση διέρρευσε καθώς ο άνδρας έστειλε εικόνες και βίντεο από την πράξη σε έναν συνάδελφό του στρατιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το εν λόγω βίντεο κατέβηκε άμεσα από την πλατφόρμα Telegram.

