Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις: 18.000 νεκροί Ρώσοι στρατιώτες από την αρχή του πολέμου

Δεκαοκτώ χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία σύμφωνα με τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα πάντα με τους Ουκρανούς, έχουν χάσει, μέχρι στιγμής, 644 άρματα μάχης, 1.830 τεθωρακισμένα οχήματα, 143 ρωσικά μαχητικά, 134 ελικόπτερα, 89 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επτά σκάφη.

Παράλληλα, κατά την ουκρανική πλευρά, έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 325 ρωσικά συστήματα πυροβολικού, 105 εκτοξευτήρες ρουκετών και 54 συστήματα αεράμυνας.

Losses of the #Russian army according to the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/funHHqu1qz