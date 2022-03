Ουκρανικά ΜΜΕ: Το Ναυτικό βύθισε πλοίο ναυαρχίδα για να μην το καταλάβουν οι Ρώσοι

Η ουκρανική φρεγάτα Hetman Sahaidachny που ήταν υπό επισκευή στο Μικολάιφ όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή βυθίστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας μετά από εντολή του διοικητή, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ, όπως μεταδίδουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Συνέβη την πρώτη μέρα του πολέμου, στις 24 Φεβρουαρίου. Το πλοίο ήταν ανίκανο, με διαλυμένα όπλα και βρισκόταν στο λιμάνι υπό επισκευή. Μετά τη νίκη, θα το ανεβάσουμε », δήλωσε ο Ουκρανός βουλευτής ο Oleksiy Honcharenko

Την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής του Ιδρύματος Return Alive Taras Chmut. Η φρεγάτα βρισκόταν στο λιμάνι του Μικολάιφ, υποβλήθηκε σε εργασίες επισκευής και πλημμύρισε από το πλήρωμα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να πέσει στα χέρια του ρωσικού στρατού.

Supposedly the first image of Ukrainian Navy flagship Hetman Sahaidachny (U130) scuttled in Nikolaev.@RALee85 @CovertShores @OSINTEng pic.twitter.com/R3ECQsqA10