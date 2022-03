Ουκρανικά ΜΜΕ: Σκοτώθηκε ακόμα ένας Ρώσος στρατηγός

Ο ουκρανικός στρατός επιβεβαίωσε το θάνατο του Ρώσου στρατηγού Ιάκοφ Ρεζάντσεφ, διοικητή της 49ης Συνδυασμένης Στρατιάς της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας των ρωσικών δυνάμεων, σύμφωνα με τα ουκρανικά ΜΜΕ και τον σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας Ολέκσι Αρέστοβιτς. Η Ρωσία δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ο υποστράτηγος Γιακόφ Ρεζάντσεφ ήταν ένας από τους υψηλόβαθμούς στρατιωτικούς που πίστευε ότι ο πόλεμος θα τελείωνε γρήγορα.

«Τα στρατεύματά μας (…) σκότωσαν τον διοικητή του 49ου στρατού της νότιας περιφέρειας της Ρωσίας, τον στρατηγό Ιάκοφ Ρεζάντσεφ, σε έναν βομβαρδισμό του αεροδρομίου της Τσορνομπάιφκα», που βρίσκεται στην περιοχή της Χερσώνας (νότια), δήλωσε ο Αρέστοβιτς σε ένα βιντεομήνυμα.

Όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η Ρωσία έχει επιβεβαιώσει έως τώρα τον θάνατο στην Ουκρανία του στρατηγού Αντρέι Σουκοβέτσκι, αναπληρωτή διοικητή του 41ου στρατού, που είχε υπηρετήσει στη Συρία το 2018-2019, με το Κίεβο να υποστηρίζει πως ένας ακόμη Ρώσος στρατηγός, ο Βιτάλι Γκερασίμοφ έχει σκοτωθεί στη μάχη.

«Ένας ακόμη στρατηγός με δύο αστέρια σκοτώθηκε σήμερα από τη ρωσική πλευρά, είναι ο δεύτερος σε 12 ημέρες» είχε δηλώσει στις 8 Μαρτίου στο CNN ο εν αποστρατεία Αμερικανός στρατηγός Μαρκ Χέρτλινγκ, αποκαλύπτοντας πως ο ρωσικός στρατός διαπράττει «επαναλαμβανόμενα λάθη» και «επικοινωνεί μέσω μη κρυπτογραφημένων μέσων».

Οι ειδικοί, αναφέρουν τα ΜΜΕ ότι μπορεί να υπάρχει ένας κατάλογος των λόγων για τους οποίους σκοτώθηκαν τόσο εύκολα ανώτεροι Ρώσοι αξιωματικοί. Κάνουν λόγο για αναξιόπιστο εξοπλισμό και παλαιάς τεχνολογίας ηλεκτρονικά των ρωσικών δυνάμεων, καθώς και για υφισταμένους που είναι πολύ τρομοκρατημένοι για να λάβουν γρήγορες αποφάσεις.

Ο πρώην στρατηγός του αμερικανικού στρατού και διευθυντής της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους, δήλωσε ότι η Ουκρανία διαθέτει επίσης «καλούς ελεύθερους σκοπευτές» που είναι σε θέση να στοχεύουν σημαντικά άτομα της ρωσική διοίκησης, αναφέρει το βρετανικό μέσο mirror.co.uk. Όπως είπε «οι επικοινωνίες έχουν μπλοκαριστεί και όταν σταματάει μια φάλαγγα ένας ανυπόμονος στρατηγός πηγαίνει μπροστά για να δει τι συμβαίνει».

«Δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία, κανένα σώμα υπαξιωματικών, καμία αίσθηση πρωτοβουλίας σε κατώτερα επίπεδα» και πρόσθεσε ότι «περιμένουν να τους πουν τι να κάνουν και οι Ουκρανοί έχουν πολύ, πολύ καλούς ελεύθερους σκοπευτές».

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η ρωσική διοικητές υφίστανται τώρα υψηλότερο ποσοστό απωλειών σε υψηλόβαθμους αξιωματικούς από ό,τι σε οποιαδήποτε σύγκρουση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

The #Ukrainian media quoted the AFU as saying that Lieutenant General Yakov Rezantsev, commander of the 49th Combined Arms Army of the Southern Military District, was slain pic.twitter.com/bSjonCgSQ2