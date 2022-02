Ουκρανία: Ζητάει αποκλεισμό πρόσβασης ρωσικών πλοίων σε διεθνή λιμάνια

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ολέκσιι Ρέζνικοφ κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να λάβει σκληρά μέτρα κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών πρόσβασης ρωσικών πλοίων σε λιμάνια, ως απάντηση στα γυμνάσια του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα.

«Τώρα περιμένουμε επίσης μια ενιαία αντίδραση: όταν ρωσικά πλοία δεν μπορούν να εισέλθουν σε διεθνή λιμάνια, θα καταλάβουν το τίμημα της αναίδειας τους», έγραψε ο Ρέζνικοφ στο Twitter.

International waters of #AzovSea & #BlackSea are blocked by 🇷🇺 https://t.co/WG21RVMKs2. Our partners showed a strong response to 🇷🇺 by supplying arms to 🇺🇦.Now we expect unified reaction also:when RUS ships can’t enter world’s ports,they’ll understand the price of their impudence