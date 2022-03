Ουκρανία: Τουλάχιστον 9 νεκροί από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα σε δύο σχολεία, σύμφωνα με τοπικό κυβερνήτη

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσική αεροπορική επιδρομή που έπληξε δύο σχολεία και ιδιωτικά κτίρια στην περιοχή Τσερνίχιφ της Ουκρανίας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, ο Βιτσισλάφ Τσάους σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις κρατικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προς το παρόν υπάρχουν εννέα νεκροί και τέσσερις τραυματίες, είπε ο τοπικός κυβερνήτης.

Σε άλλη ανάρτηση για το ίδιο θέμα επισυνάπτεται βίντεο από τα σχολεία.

