Ουκρανία: Σύλληψη δύο Βρετανών εθελοντών που παρείχαν ανθρωπιστική βοήθεια από τους Ρώσους

Δύο βρετανοί εθελοντές, οι οποίοι εργάζονταν για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία, συνελήφθησαν από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σε σημείο ελέγχου νότια της Ζαπορίζια, σύμφωνα με μια οργάνωση αρωγής.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σχόλιο από το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το Φόρεϊν Όφις κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει και να ταυτοποιήσει αυτούς τους δύο ανθρώπους», δήλωσε στο Sky News η βρετανή υπουργός Εμπορίου Αν-Μαρί Τρεβέλιαν.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Presidium Network ανακοίνωσε ότι οι δύο άνδρες, αμφότεροι πολίτες, εργάζονταν ως ανεξάρτητοι στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενός προγράμματος για την παροχή τροφίμων, ιατρικών εφοδίων και υποστήριξης για την απομάκρυνση αμάχων.

UK non-profit organisation Presidium Network says two British nationals working as humanitarian relief volunteers have been captured by Russian forces in southeast Ukraine



