Ουκρανία: Στρατιωτικός απηύθυνε έκκληση στον Έλον Μασκ για βοήθεια

Ένας Ουκρανός στρατιωτικός στη Μαριούπολη απηύθυνε άμεση έκκληση στον Έλον Μασκ την Τετάρτη, ζητώντας από τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου να παρέμβει για λογαριασμό όσων έχουν παγιδευτεί από τις ρωσικές δυνάμεις που ελέγχουν τη νότια πόλη, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.



Ο τρίμηνος πόλεμος έχει καταστρέψει το στρατηγικό λιμάνι, όπου οι Ουκρανοί έχουν διατηρήσει έναν θύλακα αντίστασης μέσα από το χαλυβουργείο Αζοφστάλ έπειτα από εβδομάδες αιματηρής μάχης.



Ο Σερχίι Βολίνα, διοικητής της 36ης Ξεχωριστής Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, είπε ότι δημιούργησε έναν λογαριασμό στο Twitter με μοναδικό σκοπό να επικοινωνήσει με τον Μασκ.



«Οι άνθρωποι λένε ότι έρχεσαι από άλλον πλανήτη για να διδάξεις στους ανθρώπους να πιστεύουν στο αδύνατο», έγραψε στο Twitter ο Βολίνα στον Μασκ.



«Οι πλανήτες μας είναι ο ένας δίπλα στον άλλο, καθώς ζω εκεί όπου είναι σχεδόν αδύνατο να επιβιώσω. Βοηθήστε μας να φύγουμε από το Αζοφστάλ προς μια χώρα μεσολάβησης. Αν όχι εσύ, τότε ποιος;»



Τέλος, έκανε έκκληση σε «κάθε άτομο στον πλανήτη Γη» να βοηθήσει ώστε ο Μασκ να τη δει.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.