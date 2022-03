Ουκρανία: Σκοτώθηκε Ρώσος διοικητής Ταξιαρχίας Πεζοναυτών

Το θάνατο του διοικητής της 810ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών της Μαύρης Θάλασσας, συνταγματάρχη Αλεκσέι Σαρόφ, που φέρεται να σκοτώθηκε στη Μαριούπολη, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός. Πρόκειται για τον 15ος Ρώσος διοικητής που χάνει τη ζωή του στη μάχη καθώς οι δυνάμεις του Προέδρου Πούτιν υπέστησαν τη χειρότερη απώλεια στρατιωτικού προσωπικού από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανέφεραν πηγές του ουκρανικού στρατού.

Όπως αναφέρει το NewsWeek ο θάνατός του έγινε γνωστός μέσω του Telegram από τον στρατιωτικό διοικητή της Οδησσού Σεργκέι Μπράτσουκ και εν συνεχεία μεταδόθηκε και από ουκρανικά ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένου και του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Unikform. Ο θάνατός του λέγεται ότι επιβεβαιώθηκε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης από αξιωματούχους της χώρας.

NEW: Ukrainian troops have killed Russian Col. Aleksey Sharov, a commander of one brigade of 🇷🇺 Black Sea Fleet outside of the besieged city of Mariupol, per Russian media.



🇺🇦 troops also killed Andrey Paliy, another deputy Black Sea fleet commander, near Mariupol this weekend. pic.twitter.com/GfDyY0oLhL