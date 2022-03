Ουκρανία: Σκοτώθηκε και ο διοικητής της επίλεκτης ομάδας αλεξιπτωτιστών της Ρωσίας

Νέο ισχυρό πλήγμα υπέστησαν οι ρωσικές δυνάμεις, καθώς, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Ασφάλειας Πληροφοριών της Ουκρανίας, σκοτώθηκε ακόμα ένας Ρώσος υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος, ο διοικητής του επίλεκτου αερομεταφερόμενου συντάγματος, Σεργκέι Σουχάρεφ, καθώς και ο υποδιοικητής του.

«Ο διοικητής του Αερομεταφερόμενου Συντάγματος Κοστρόμα, συνταγματάρχης Σεργκέι Σουχάρεφ… χάθηκε στις «[στρατιωτικές] ασκήσεις», αλλά επέστρεψε στο σπίτι με τον σωστό τρόπο», ανέφερε συγκεκριμένα η έκθεση που δημοσιοποίησε το Κέντρο Στρατηγικής Επικοινωνίας, προσθέτοντας πως μαζί του σκοτώθηκε ο αναπληρωτής του ταγματάρχης Σεργκέι Κρίλοφ.

Ο θάνατος του συνταγματάρχη Σεργκέι Σουχάρεφ, του 331ου Συντάγματος Εφόδου Αλεξιπτωτιστών Φρουρών από την Κόστρομα, επιβεβαιώθηκε από την κρατική τηλεόραση της Μόσχας, αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Confirmed: Colonel Sergey Sukharev, Russia’s 331st Airborne Regiment commander, has been eliminated in Ukraine.

He was directly responsible for the Ilovaisk massacre of 2014. pic.twitter.com/3nnY9p8Aup