Ουκρανία: Σφοδρές αντιδράσεις για τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο – Κουλέμπα: Πράξη βαρβαρότητας

Η Ρωσία επιτέθηκε στο δυτικό Κίεβο με δύο πυραύλους Κρουζ, την ώρα που ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες επισκέφθηκε την ουκρανική πρωτεύουσα.



Συγκεκριμένα, δύο ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ο Γκουτέρες επισκεπτόταν τον τόπο σφαγών και ομαδικών τάφων στα περίχωρα της πόλης και συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Ουκρανοί αξιωματούχοι έσπευσαν να υπογραμμίσουν το τάιμινγκ της επίθεσης, μόλις μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Γκουτέρες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως αναφέρει ο Guardian.



Τα χτυπήματα προκάλεσαν την οργισμένη απάντηση από την κυβέρνηση της Ουκρανίας, με τον υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα να το κατήγγειλε ως «ειδεχθή πράξη βαρβαρότητας» που κατέδειξε τη «στάση της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία, την Ευρώπη και τον κόσμο».



Russia stroke Kyiv with cruise missiles right when UN Secretary General @antonioguterres and Bulgarian PM @KirilPetkov visit our capital. By this heinous act of barbarism Russia demonstrates once again its attitude towards Ukraine, Europe and the world.