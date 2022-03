Ουκρανία: Σενάρια για επαναφορά του Γιανουκόβιτς στην εξουσία

Ο Πούτιν προετοιμάζει ειδική επιχείρηση προκειμένου να επαναφέρει τον φυγά πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς στην εξουσία, μεταδίδει η ουκρανική Πράβντα, επικαλούμενη την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης θέλουν τον Γιανουκόβιτς να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μινσκ, με το Κρεμλίνο να θέλει να τον κάνει «πρόεδρο της Ουκρανίας».

Όπως σημειώνεται, ανοιχτά είναι πολλά ενδεχόμενα, όπως: Οι πληροφορίες που ελήφθησαν δείχνουν ότι η Ρωσία μπορεί να προετοιμάζει μια επιχείρηση ενημέρωσης ή δράση για την επιστροφή του Προέδρου Γιανουκόβιτς στην Ουκρανία ή για τη δημοσίευση έκκλησης εκ μέρους του προς τον ουκρανικό λαό στο εγγύς μέλλον.

Viktor #Yanukovych is now in #Minsk, the Ukrainska Pravda newspaper reported, citing intelligence sources. pic.twitter.com/EvHhdz4TWI