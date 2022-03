Ουκρανία: Ρώσοι συνέλαβαν 4 Ουκρανούς δημοσιογράφους - Αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από ώρες

Σήμερα το πρωί, Ρώσοι στρατιώτες συνέλαβαν από οικία τέσσερις δημοσιογράφους στη Μελιτόπολη, σύμφωνα με την Ένωση Δημοσιογράφων της Ουκρανίας η οποία το απόγευμα γνωστοποίησε ότι οι τρεις δημοσιογράφοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από συνομιλία «για την ανάγκη συνεργασίας με τους κατακτητές», μετέδωσε το Zaporoba Media.

#Russian occupiers released journalist Mykhailo Kumok, Melitopol. His colleagues from MV-Holding Hanna Medvid says that public attention helped a lot. https://t.co/AbnCj3PVIn