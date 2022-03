Ουκρανία: Ρωσίδα δημοσιογράφος σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στο Κίεβο

Μια Ρωσίδα δημοσιογράφος σκοτώθηκε σήμερα σε βομβαρδισμό στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε ο διαδικτυακός ενημερωτικός ιστότοπος για τον οποίο εργαζόταν.

Η Οξάνα Μπαουλίνα σκοτώθηκε από πύραυλο ενώ βιντεσκοπούσε τις ζημιές που προκάλεσε ένα προηγούμενο πλήγμα σε ένα εμπορικό κέντρο του Ποντίλ, στα βορειοδυτικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του The Insider. Άλλος ένας πολίτης σκοτώθηκε και δύο πρόσωπα, που συνόδευαν τη δημοσιογράφο, τραυματίστηκαν σε αυτόν τον βομβαρδισμό, μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με το Ουκρανικό μέσο NEXTA: «Μια γυναίκα πέθανε κάτω από πυρά στο Κίεβο ενώ εκτελούσε μια δημοσιογραφική εργασία. Κινηματογραφούσε την καταστροφή αφότου τα ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν την περιοχή Ποντίλ της ουκρανικής πρωτεύουσας και χτυπήθηκε από νέα ρουκέτα»

