Ουκρανία: Πληροφορίες για νέο χτύπημα σε ρωσική φρεγάτα στη Μαύρη Θάλασσα

Η φρεγάτα κλάσης Admiral Makarov του ρωσικού Στόλου στη Μαύρη Θάλασσα φέρεται να έχει πιάσει φωτιά κοντά στο νησί Ζμίνι. Σε εξέλιξη είναι μια επιχείρηση διάσωσης, ενώ πολλαπλά αεροσκάφη και πλοία διάσωσης βρίσκονται στην περιοχή.



Ουκρανικά ΜΜΕ, τα οποία επικαλείται το Sky News, αναφέρουν πως η φρεγάτα έχει πληγεί από ουκρανικούς πυραύλους. Αν και οι αναφορές για το νέο χτύπημα δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, από το πρωί υπάρχουν πληροφορίες ότι ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο αντιμετωπίζει προβλήματα.

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP #Ukraine pic.twitter.com/pE6OKo9Sek

Μετά τη βύθιση του Moskva, ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας έχει μειωθεί σε μόλις τρεις φρεγάτες και η σημαντικότερη εξ αυτών είναι Admiral Makarov, σύμφωνα με το Forbes.



#Ukraine 's General Staff reported that #Russia has lost another ship. The MP from Odesa and local media outlets claim it is the Russian Navy patrol ship Admiral Makarov, an Admiral Grigorovich-class frigate. Needs to be confirmed. pic.twitter.com/kj8HLJHPhj

Ένα άλλο tweet αναφέρει ότι ουκρανικοί πύραυλοι χτύπησαν τη ρωσική φρεγάτα στα ανοιχτά της Οδησσού. «Πολλά πλοία διάσωσης και αεροσκάφη φέρεται να βρίσκονται στην περιοχή με τα αμερικανικά drones επιτήρησης να τα παρακολουθούν.

It’s seeming more and more likely that the Claims about the Russian Frigate Admiral Makarov being stuck by Ukrainian Anti-Ship Missiles off the Coast of Odessa is True, multiple Rescue Ships and Aircraft are reportedly in the Area with U.S Surveillance Drones keeping eyes on it. pic.twitter.com/JTuAKr1VEd