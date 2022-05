Ουκρανία: Πλήγμα και σε άλλο ρωσικό πλοίο με Bayraktar - Βίντεο

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ισχυρίστηκε ότι το drone Bayraktar TB2 χτύπησε το αποβατικό σκάφος κλάσης Serna, γράφοντας με δηκτικό τρόπο στο Twitter: «Η παραδοσιακή παρέλαση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στις 9 Μαΐου φέτος θα πραγματοποιηθεί κοντά στο Φιδονήσι - στον βυθό της θάλασσας». Στο tweet υπάρχει και ένα βίντεο από το χτύπημα:

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX