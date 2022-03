Ουκρανία: Περίπου 1 εκατ. άνθρωποι χωρίς αέριο και θέρμανση

Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Ουκρανία έχουν μείνει χωρίς φυσικό αέριο και θέρμανση λόγω της ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με τον ουκρανικό πάροχο φυσικού αερίου GTSOU.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, γίνονται προσπάθειες να αποκατασταθούν οι ζημιές από τους βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ντονέτσκ, στο Λουχάνσκ και στο Μιχολάιβ. Λόγω των μαχών μηχανικοί δεν μπόρεσαν να μεταβούν στο κέντρο διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή Μπαστάνκα. Επίσης, οι εγκαταστάσεις στην περιοχή Πριμπούζκε έκλεισε λόγω ζημιών.

Last night brought several damages to gas infrastructure in the Luhansk and Mykolaiv regions. Our repair crews run a race with new destructions and do their utmost to restore gas supply to people in 🇺🇦. https://t.co/fkORiynGvC pic.twitter.com/fdezSG3cTJ