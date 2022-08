Ουκρανία: Παρέλαβε νέα παρτίδα πυραύλων HIMARS από τις ΗΠΑ

Η Ουκρανία έλαβε μια παρτίδα από τέσσερα ακόμη πυραυλικά συστήματα πυροβολικού υψηλής κινητικότητας αμερικανικής κατασκευής (HIMARS), δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.

«Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο των ΗΠΑ και στον Υπουργό Άμυνας, Λόιντ Όστιν και στον λαό (των ΗΠΑ) για την ενίσχυση του ουκρανικού στρατού», έγραψε στο Twitter ο Ολέξι Ρεζνίκοφ.

4 additional HIMARS have arrived in🇺🇦. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and 🇺🇸people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit 🎶 of this summer at the front lines!

🇺🇦🤝🇺🇸 pic.twitter.com/iOBoxfjV7e