Ουκρανία: Οι Ρώσοι έπληξαν εργοστάσιο λέβητα στη Μαριούπολη

Ουκρανικές πηγές αναφέρουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εργοστάσιο λέβητα στη Μαριούπολη της νότιας Ουκρανίας.

Ο σύμβουλος του δημάρχου της πόλης, Πέτρο Αντριουσένκο, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου λέβητα της πόλης σε ανάρτηση στο Telegram νωρίς σήμερα το πρωί.

«Οι Ρώσοι έκαναν ξανά έκρηξη. Δυνατό που άκουγε όλη η πόλη.

Απλώς ανατινάζοντας το λεβητοστάσιο. Αντί να προετοιμάσουν την πόλη για το χειμώνα και να χτίσουν λεβητοστάσια, οι κατακτητές καταστρέφουν ακόμη και τα απομεινάρια…» ανέφερε.

Ανεπιβεβαίωτο βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή που χτυπήθηκε η εγκατάσταση κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Adviser of the mayor of #Mariupol Petro Andryushchenko reports that the #Russian occupiers blew up a boiler house in the city. pic.twitter.com/mOYFO0O3HH