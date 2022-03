Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός «χτύπησε» κέντρο ραδιοφωνίας- τηλεόρασης στο Κίεβο

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα κέντρο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στο Κίεβο, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Παρόμοια επίθεση σε πύργο τηλεόρασης στο Κίεβο σημειώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με τη Μόσχα να ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για μια στοχευμένη επίθεση εναντίον του επικοινωνιακού πολέμου της Ουκρανίας.

H πρωτεύουσα της Ουκρανίας ξύπνησε την Πέμπτη με συναγερμό για αεροπορική επιδρομή. Οι κάτοικοι έλαβαν οδηγίες να βρουν καταφύγιο. «Ειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής στο Κίεβο. Οι κάτοικοι πρέπει να πάνε στο πλησιέστερο καταφύγιο», έγραψε στο Twitter η Kyiv Independent.

⚡️Air raid alert in Kyiv.



Residents should go to the nearest shelter.