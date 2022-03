Ουκρανία: Ο Λουκασένκο ίσως αποκάλυψε κατά λάθος τα σχέδια της ρωσικής εισβολής

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ίσως να αποκάλυψε κατά λάθος τα σχέδια ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και μάλιστα σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, σε σύντομο βίντεο που κοινοποίησε Λευκορώσος δημοσιογράφος στο Twitter δείχνει τον Λουκασένκο μπροστά σε έναν χάρτη της Ουκρανίας χωρισμένο σε τέσσερα μέρη. Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Λευκορωσία και όπως σχολίασε ο δημοσιογράφος Λουκασένκο «έδειξε κάτι που μοιάζει με πραγματικό χάρτη εισβολής».



«Ευχαριστώ αυτά τα παιδιά», είπε ο Λουκασένκο, αν και δεν ήταν σαφές σε ποιον αναφερόταν. «Μας προειδοποίησαν και κυριολεκτικά, έξι ώρες πριν από την εκτόξευση των πυραύλων, το ανακαλύψαμε». Το ρωσικό τακτικό πυραυλικό σύστημα Iskander «βρισκόταν εδώ, σωστά;», ανέφερε.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM