Ουκρανία: Νέα καταγγελία για ρωσικές βόμβες φωσφόρου

Για χρήση βομβών φωσφόρου καταγγέλλει τις ρωσικές δυνάμεις η ουκρανική πλευρά.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός δημοσιογράφος Κρίστοφερ Μίλερ καταγγέλλει, επικαλούμενος Ουκρανό αξιωματικό, ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε βόμβες φωσφόρου στην πόλη Αβντίβκα στην ανατολική Ουκρανία.

«Συμβαίνει τώρα στο μέτωπο κοντά στην ανατολική πόλη της Αβντίβκα. Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν λευκό φώσφορο εναντίον των Ουκρανών. Οι φωτογραφίες ελήφθησαν πριν λίγο, σε πραγματικό χρόνο, από Ουκρανό υπολοχαγό. Που περιγράφει την κατάσταση ως "τρέλα"», έγραψε στην ανάρτησή του ο Κ. Μίλερ.

Η καταγγελία έχει αναπαραχθεί και από το πρακτορείο ειδήσεων NEXTA.

#BuzzFeed News correspondent Christopher Miller reports that #Russia is once again using banned weapons in #Ukraine. https://t.co/7SZm29w5MB