Ουκρανία: Καταστράφηκε γνωστό μουσείο από τους βομβαρδισμούς – Ρίψεις πυραύλων στην Οδησσό

Ρωσικός βομβαρδισμός έπληξε ένα μουσείο αφιερωμένο στον φιλόσοφο και ποιητή Χριχόρι Σκοβορόντα στο χωριό Σκοβοροντίνιβκα, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε το κτίριο, δήλωσε το Σάββατο ο περιφερειακός κυβερνήτης του Χαρκόβου, Όλεχ Σινεγκούμποφ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο βομβαρδισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε την οροφή του Λογοτεχνικού Μνημείου Μουσείου Χριχόρι Σκοβορόντα, τραυματίζοντας έναν 35χρονο φύλακα, αλλά τα πιο πολύτιμα αντικείμενα είχαν μεταφερθεί νωρίτερα σε ασφαλέστερο μέρος, είπε ο Σινεγκούμποφ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Οι εγκαταστάσεις καταστράφηκαν σχεδόν όλες», είπε.

And this is what's left of Skovoroda museum in Skovorodynivka near Kharkiv where the philosopher is buried. It's Russians' job. They steal and what they can't steal they destroy. pic.twitter.com/P7HhgLcLrJ