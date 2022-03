Ουκρανία: Η στιγμή που το μεγαλύτερο αεροσκάφος στον κόσμο τυλίγεται στις φλόγες

Βίντεο με τις σφοδρές μάχες που διεξήχθησαν στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ είδε το φως της δημοσιότητας, το οποίο αποτυπώνει και το μεγαλύτερο αεροσκάφος στον κόσμο, το εξακινητήριο An - 225 να έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Στο λογαριασμό του twitter που ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο, γίνεται λόγος για «δεκάδες κατεστραμμένα ρωσικά οχήματα στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ αφού τέθηκε στο στόχαστρο των ουκρανικών δυνάμεων».

Dozen of destroyed Russian military hardware in Gostomel airport after it was targeted by Ukrainian forces. pic.twitter.com/OKVLfQFVXO