Ουκρανία: Η Χερσώνα θα προσαρτηθεί στη Ρωσία, λέει ο φιλορώσος ηγέτης της περιοχής

Σε μια πρώτη συνάντηση με τους κατοχικούς φιλορώσους συνεργάτες στη Χερσώνα, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης Βολοντίμιρ Σάλντο είπε ότι η Χερσώνα «θα γίνει σύντομα μέρος» της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως αναφέρει το Kyiv Independent.

«Βλέπουμε τη Ρωσική Ομοσπονδία ως τη δική μας χώρα», είπε ο Σάλντο προσθέτοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός της περιοχής έχει εγκριθεί σε ρωσικά ρούβλια.

⚡️Self-proclaimed governor says Kherson to become part of Russia.



At a first meeting with the occupying pro-Russian collaborators in Kherson, Russian-appointed governor Volodymyr Saldo has said Kherson will “soon become part” of the Russian Federation.