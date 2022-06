Ουκρανία: Επίθεση σε όχημα στο οποίο μετέβαινε και Έλληνας φωτορεπόρτερ

Ένα όχημα που μετέφερε έναν δημοσιογράφο της Bild, έναν Ουκρανό και τον Έλληνα φωτορεπόρτερ Γιώργο Μουτάφη δέχτηκε πυρά έξω από την πόλη Λίσιτσανσκ, που είναι περικυκλωμένη από τις ρωσικές δυνάμεις. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, όπως επιβεβαίωσε σε ανάρτηση του ο Γερμανός δημοσιογράφος Πάουλ Ροντσχάιμερ.

«Μόλις δεχτήκαμε επίθεση στον δρόμο μας έξω από το Λίσιτσανσκ που είναι σχεδόν περικυκλωμένο. Δόξα τω Θεώ, ο Γιώργος, ο Βαντίμ δεν τραυματιστήκαμε, μόνο ένα παράθυρο από το αυτοκίνητο έσπασε. Οι Ρώσοι πιθανόν επιτέθηκαν στον δρόμο και πριν ήμασταν μες στην πόλη.» ανέφερε ο Ροντσχάιμερ λέγοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και ο Βαντίμ Μοισένκο με τον Μουτάφη είναι καλά στην υγεία τους.

We just got under attack on our way out of #Lyssytschansk which is almost encircled. Thank god, Giorgos, Vadim and I are not injured, only one window of the car broke. Russians propaply attacked the road with Mortar. Before that we were inside Lyssytschansk. Soon more @BILD 👇 pic.twitter.com/Iw9h6MN7Gi