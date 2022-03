Ουκρανία: Ελεύθερος αφέθηκε ο απαχθείς δήμαρχος της Μελιτόπολης

Την απελευθέρωση του απαχθέντος από ρωσικές δυνάμεις δημάρχου της Μελιτόπολης, Ιβάν Φεντόροφ, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, όπως ανακοίνωσε ο Αντρίι Γερμάκ, προσωπάρχης του ουκρανού προέδρου Ζελένσκι. «Ο “Βάνια” είναι ασφαλής» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Κιρίλο Τιμοσένκο, σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο δήμαρχος της Μελιτόπολης αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του, συμπλήρωσε ο Τιμοσένκο.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μάλιστα και video στο οποίο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομιλεί τηλεφωνικά με τον Ιβάν Φεντόροφ, μετά την απελευθέρωσή του.

