Ουκρανία: Εκρήξεις στην Οδησσό

Εκρήξεις συγκλόνισαν το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα τη Δευτέρα, ώρες αφού ο επικεφαλής της προσαρτημένης χερσονήσου της Κριμαίας που έχει τοποθετηθεί ως τοποτηρητής από τη Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε εξέδρες γεώτρησης που ανήκουν σε εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κριμαίας.

Εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν εκρήξεις στην Οδησσό, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες,

Ο Ολεξίι Χοντσαρένκο βουλευτής από την Οδησσό, δήλωσε ότι η πόλη φαίνεται να έχει δεχτεί επίθεση σε αυτό που περιέγραψε ως «εκδίκηση για τον πρωινό βομβαρδισμό εξέδρων πετρελαίου κοντά στην Κριμαία».

Ο Σεργκέι Ακσιόνοφ, ο τοποτηρητής της Ρωσίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι πλατφόρμες γεώτρησης που ανήκουν στην εταιρεία Chernomorneftegaz δέχθηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα .

Μέσω ανάρτησης του στο Telegram έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti ανέφερε ότι οι πλατφόρμες γεώτρησης βρίσκονταν 71 χιλιόμετρα (44 μίλια) από την Οδησσό. Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι κατέρριψε τουλάχιστον έναν ρωσικό πύραυλο κοντά στην Οδησσό. Οι αρχές της πόλης δήλωσαν ότι 80 παράθυρα έσπασαν από την έκρηξη όταν αναχαιτίστηκε ο πύραυλος. Η Μόσχα δεν σχολίασε αμέσως τις αναφορές.

