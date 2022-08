Ουκρανία: Δεύτερη νηοπομπή με σιτηρά αναχώρησε από τα λιμάνια της χώρας

Τέσσερα πλοία που μεταφέρουν ουκρανικά αγροτικά προϊόντα αναχώρησαν σήμερα από ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών της χώρας διά θαλάσσης.

Πάνω από 160.000 τόνους αραβόσιτου και άλλων προϊόντων έχουν φορτωθεί στα τέσσερα φορτηγά πλοία.

Η επανάληψη των εξαγωγών σιτηρών γίνεται υπό την εποπτεία του κοινού συντονιστικού κέντρου (JCC) στην Κωνσταντινούπολη.

Τα Ηνωμένα Έθνη και η Τουρκία μεσολάβησαν τον περασμένο μήνα για την επίτευξη της συμφωνίας ύστερα από προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Εθνών για πιθανό ξέσπασμα λιμού σε περιοχές του κόσμου λόγω της παύσης των αποστολών σιτηρών από την Ουκρανία. Πριν από την εισβολή, η Ρωσία και η Ουκρανία αντιστοιχούσαν από κοινού περίπου στο ένα τρίτο των παγκόσμιων εξαγωγών σίτου.

Το JCC ανακοίνωσε αργά χθες ότι έδωσε την έγκρισή του προκειμένου συνολικά πέντε πλοία να πλεύσουν στον διάδρομο της Μαύρης Θάλασσας: τέσσερα πλοία, με αναχώρηση από το Τσορνομόρσκ και την Οδησσό μεταφέροντας 161.084 τόνους προϊόντων, και ένα πλοίο που θα πλεύσει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Τα πλοία που αναχώρησαν από ουκρανικά λιμάνια περιλαμβάνουν το Glory, με φορτίο 66.000 τόνους αραβοσίτου και προορισμό την Κωνσταντινούπολη, καθώς το Riva Wind, φορτωμένο με 44.000 τόνους αραβοσίτου, με κατεύθυνση το Ισκεντερούν (Αλεξανδρέττα) της Τουρκίας, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι τα δύο άλλα σκάφη που αναχώρησαν από την Ουκρανία ήταν το Star Helena, με φορτίο 45.000 τόνους αλεύρων και προορισμό την Κίνα, και το Mustafa Necati, που μεταφέρει 6.000 τόνους ηλιέλαιου και κατευθύνεται προς την Ιταλία.

Σχετική ανάρτησε έκανε ο υπουργός Υποδομών της Ουκρανίας Ολεξάντρ Κουμπράκοφ, ο οποίος ανέφερε ότι τα τέσσερα φορτηγά πλοία Mustafa Necati, Star Helena, Glory και Riva Wind είχαν φορτωθεί με σχεδόν 170.000 τόνους σιτηρών.

The second caravan of 🛳s have sailed from Ukrainian ports. 4 bulk carriers MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY & RIVA WIND have almost 170,000 tons of agricultural products on board. pic.twitter.com/foPeXMQFzA