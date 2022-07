Ουκρανία: Βρετανός όμηρος των ρωσόφιλων αυτονομιστών πέθανε

Βρετανός μέλος φιλανθρωπικής ομάδας που βρισκόταν υπό κράτηση από ρωσόφιλους αυτονομιστές κατέληξε από υποκείμενα προβλήματα υγείας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass αλλά και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

O 45χρονος Πωλ Ουρέι είχε συλληφθεί στην ανατολική Ουκρανία στα τέλη Απριλίου και είχε κατηγορηθεί για «δραστηριότητα μισθοφόρου» από τους αυτονομιστές στην αυτοαποκαλούμενη Λαική Δημοκρατία του Ντονέτσκ.

