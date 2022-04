Ουκρανία: Βρέφη ανάμεσα στους 1.000 άμαχους που βρίσκονται στο Αζοφστάλ

Περίπου 1.000 άμαχοι είναι παγιδευμένοι στο εργοστάσιο Αζοφστάλ της Μαριούπολης και ανάμεσα τους υπάρχουν βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένοι και γυναίκες.

Αυτό δήλωσε η επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Λιουντμίλα Ντενίσοβα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν περίπου 500 τραυματίες στρατιώτες που βρίσκονται επίσης στο καταφύγιο, χωρίς πόσιμο νερό και με λίγα τρόφιμα.

⚡️Ombudsman: About 1,000 civilians trapped in Mariupol's Azovstal plant include infants, children, elderly, and women.



Lyudmila Denisova said there are about 500 wounded soldiers who are also in the shelter, running out of drinkable water and with little food left.