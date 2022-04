Ουκρανία: Αυτοκινητοπομπή Ερυθρού Σταυρού φθάνει στη Ζαπορίζια

Αυτοκινητοπομπή αποτελούμενη από επτά λεωφορεία και σχεδόν 40 ιδιωτικά οχήματα υπό την προστασία της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) έφθασε σήμερα από τη νοτιοανατολική Ουκρανία στη Ζαπορίζια, στον νότο, σύμφωνα με δημοσιογραφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

"Η ομάδα μας οδήγησε μια αυτοκινητοπομπή με λεωφορεία και ιδιωτικά οχήματα με περισσότερους από 500 ανθρωπους προς τη Ζαπορίζια", δήλωσε μέσω Twitter η ΔΕΕΣ, διευκρινίζοντας ότι είχαν προσπαθήσει να φθάσουν την πολιορκούμενη πόλη της Μαριούπολης, αλλά ότι λόγω των "συνθηκών ασφαλείας αυτό κατέστη αδύνατον".

