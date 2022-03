Ουκρανία: Απωθήθηκαν οι ρωσικές δυνάμεις από το Κίεβο - Σε θέση άμυνας οι Ρώσοι

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι τα στρατεύματα της έχουν απωθήσει ρωσικές δυνάμεις από κάποιες περιοχές γύρω από το Κίεβο , αλλά η Ρωσία εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα περικυκλώσει και θα καταλάβει το Κίεβο.

«Σε μερικούς τομείς ο εχθρός έχει οπισθοχωρήσει περισσότερο από 74 χιλιόμετρα, σε κάποιους άλλους τομείς ο εχθρός βρίσκεται σε απόσταση 35 χιλιομέτρων» δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας Ολεξάντερ Μοτουζιάνικ σε τηλεοπτική ενημέρωση.

Χωρίς να επικαλείται κάποια αποδεικτικά στοιχεία, ανέφερε ότι το Κρεμλίνο έχει αποστείλει πρόσθετο στρατιωτικό εξοπλισμό στην Λευκορωσία για να ενισχύσει τα στρατεύματα του που επιτίθενται στο Κίεβο.

Νωρίτερα, την καταστροφή ρωσικού πλοίου στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ ανακοίνωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ενώ φαίνεται να έχουν χτυπηθεί και δεξαμενές καυσίμων, όπως αναφέρει ο Guardian. Σε ανάρτηση των ουκρανικών αρχών στο facebook αναφέρεται ότι πρόκειται για το μεγάλο αποβατικό πλοίο Orsk του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

«Το πλοίο μεταφοράς στρατευμάτων Orsk καταστράφηκε στο κατεχόμενο λιμάνι Μπερντιάνσκ. Δόξα στην Ουκρανία!», έγραψε το Πολεμικό Ναυτικό σε μήνυμά του στον λογαριασμό του στο Facebook.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, το οποίο επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο Zvezda του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το πλοίο αυτό μεταφοράς στρατευμάτων και υλικού ανήκε στον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας και ήταν το πρώτο ρωσικό πολεμικό πλοίο που έφτασε στο Μπερντιάνσκ στις 21 Μαρτίου. Προς το παρόν οι πληροφορίες για την καταστροφή του πλοίου δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ, που βρίσκεται στην περιφέρεια Ζαπορίζια, περίπου 75 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μαριούπολης στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σημειώνονται εκρήξεις, σύμφωνα με τοπικά ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και έναν ανώτερο σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Ο ανώτερος σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Anton Gerashchenko, ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram μια φωτογραφία που υποτίθεται ότι δείχνει πυκνούς καπνούς να αναβλύζουν από το λιμάνι. «Μια αποθήκη όπλων πυραύλων και πυροβολικού στο Μπερντιάνσκ που κατέχεται από τη Ρωσία», έγραψε δίπλα στην εικόνα.

Το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης NEXTA TV ανέφερε ότι ενημερώθηκε ότι χτυπήθηκαν ρωσικά πλοία.

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu