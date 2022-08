Ουκρανία: Απέπλευσε για Αφρική το πρώτο πλοίο με σιτηρά

Το πλοίο Brave Commander αναχώρησε από το ουκρανικό λιμάνι του Πιβντένι, μεταφέροντας το πρώτο φορτίο ανθρωπιστικής επισιτιστικής βοήθειας με προορισμό την Αφρική από την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, σύμφωνα με στοιχεία της Refinitiv Eikon την Τρίτη.

Τρία λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας ξεμπλοκαρίστηκαν τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών και της Τουρκίας, καθιστώντας έτσι δυνατή την αποστολή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ουκρανικών σιτηρών στους αγοραστές.



Το Brave Commander, με 23.000 τόνους σιταριού στο πλοίο, αναχώρησε για το αφρικανικό λιμάνι του Τζιμπουτί με προμήθειες που προορίζονταν για τους ανθρώπους στην Αιθιοπία, ανακοίνωσε το υπουργείο υποδομών της Ουκρανίας.



«Το υπουργείο και τα Ηνωμένα Έθνη εργάζονται σε τρόπους για να αυξήσουν τις προμήθειες τροφίμων για τα κοινωνικά ευάλωτα τμήματα του αφρικανικού πληθυσμού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.



Δεκαεπτά πλοία έχουν ήδη αναχωρήσει από τα λιμάνια της Ουκρανίας με περισσότερους από 475.000 τόνους γεωργικών προϊόντων επί του πλοίου, πρόσθεσε.



Νωρίτερα, ένα κοινό κέντρο συντονισμού που δημιουργήθηκε από τη Ρωσία, την Τουρκία, την Ουκρανία και τα Ηνωμένα Έθνη, δήλωσε ότι ενέκρινε την αποχώρηση του «Brave Commander».

🛳 BRAVE COMMANDER left the Pivdennyi Sea Port. I’m thankful to @UN and @WTF for your support & all the hard work you have done. The cargo ship is expected to arrive to 🇪🇹 in two weeks. #BlackSeaGrainInitiative pic.twitter.com/YwqMebdlZ6